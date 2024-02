L'assurda idea di creare città volanti per ospitare miliardi di persone

Nel fervore innovativo degli anni '60, un'idea audace prese forma nella mente visionaria di Buckminster Fuller: Cloud Nine, un progetto di città fluttuanti che avrebbero potuto ospitare miliardi di persone nel cielo.

Queste metropoli aeree sarebbero state costituite da enormi sfere geodetiche, strutture composte da sezioni triangolari che distribuiscono uniformemente lo stress meccanico, rendendole incredibilmente resistenti e leggere.

La magia dietro a queste città volanti risiedeva nella loro capacità di diventare più forti e spaziose all'aumentare delle loro dimensioni, grazie alla peculiare proprietà delle cupole geodetiche di distribuire efficacemente lo stress lungo tutta la struttura (in questo caso i taxi volanti avrebbero avuto ancora più senso di esistere).

Il principio di galleggiabilità, fondamentale per il volo di questi metropoli sospese, si basava sull'aumento della temperatura interna di soli 1°C, che avrebbe reso l'aria all'interno della sfera sufficientemente calda da ridurne la densità rispetto all'aria esterna, permettendo così alla struttura di librarsi.

Sebbene l'idea potesse sembrare realizzabile sulla carta, la pratica presentava notevoli sfide, come il peso degli spazi abitativi che avrebbe potuto compromettere la galleggiabilità dell'intera struttura. Nonostante Fuller non si aspettasse che il suo sogno di Cloud Nine si realizzasse concretamente, il suo obiettivo era quello di spingere l'umanità a riflettere su soluzioni innovative per affrontare le sfide poste da una popolazione in costante crescita.

Oggi siamo più di 8 miliardi di persone e continuiamo a crescere... insomma, Fuller ci vide lungo.