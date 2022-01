Questa assurda illusione ottica mostra un'immagine che si muove come una GIF, ma non lo è

Le illusioni ottiche non sono semplici immagini, ma dei veri e propri "esperimenti" che permettono a scienziati e psicologi di capire il cervello umano. Quella che vi presentiamo oggi è davvero fuori di testa e vi mostrerà un cuore che si ingrandirà sempre di più... nonostante l'immagine sia statica. L'effetto è dato dal vostro cervello.

Cosa sta succedendo? State osservando quello che è chiamato in gergo come "effetto autocinetico", un fenomeno della percezione visiva in cui un punto luminoso stazionario - che si trova all'interno di un ambiente scuro o privo di caratteristiche - sembra muoversi. Quindi l'illusione si può verificare anche durante l'osservazione delle stelle (a proposito, perché questa illusione si muove così tanto?).

Alexander von Humboldt, uno scienziato tedesco, osservò il fenomeno nel 1799 mentre osservava le stelle ad occhio nudo e pensava che fosse un vero movimento delle stelle che chiamò "Sternschwanken" ("stelle oscillanti"). Nel 1857 G. Schweitzer, uno dei primi psicologi tedeschi, scoprì che si trattava in realtà di un fenomeno soggettivo.

Questa illusione ottica è nota anche per colpire i piloti che volano di notte ed è particolarmente pericolosa per i piloti che volano in formazione. Cosa succede durante l'osservazione dell'immagine? Quando si fissa un punto fisso di luce, i muscoli degli occhi si affaticano, causando un leggero movimento degli occhi che portano al "movimento" dell'immagine.

A proposito, date un occhio anche all'illusione ottica dell'anatra e del coniglio.