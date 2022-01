Questa assurda mano robotica è così precisa da spostare un microchip con le pinze

I ricercatori della Ajou University della Corea del Sud sono riusciti a creare una mano robotica incredibilmente precisa. Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Nature Communications ha spiegato tutti i dettagli della nuova tecnologia: pesa all'incirca un chilogrammo e misura 21,6 centimetri.

La mano combina delicatezza, forza e flessibilità ed è capace di contenere oggetti fragili come le uova e utilizzare pinzette e forbici. Il dispositivo è composto da acciaio e alluminio, mentre ogni dito è alimentato da tre piccoli motori. In tutto ci sono la bellezza di 20 articolazioni composte da parti metalliche che funzionano come tendini (ecco a voi, invece, un robot italiano che salverà vite nei disastri naturali).

Queste caratteristiche conferiscono alla mano robotica un movimento simile a quella umana, consentendole di tenere le uova, sollevare manubri e maneggiare le pinzette. "Il più grande punto di forza della mano robotica è che è molto facile da attaccare ai bracci di robot commerciali esistenti pur avendo sia una presa forte che una grande delicatezza", ha dichiarato il ricercatore Uikyum Kim al New Scientist.

Il dispositivo è resistente (i ricercatori hanno fatto premere per mezz'ora un pulsante e le dita si sono indebolite appena), mentre potrebbe anche sollevare un manubrio da 18 chilogrammi senza rompersi. In futuro, una versione più leggera del dispositivo potrebbe essere utilizzata come protesi avanzata o integrata in robot che utilizzano l'IA per manipolare gli oggetti.

A proposito di robot, questo automa ha inquietato l'intero popolo del web.