Assurda previsione di Elon Musk: 'IA più intelligente di tutti noi messi insieme' nel 2029

Dopo le previsioni di Elon Musk sulla mancanza di energia per l’IA entro il 2025, l’imprenditore sudafricano torna a parlare dell’intelligenza artificiale. Questa volta i commenti sono arrivati in risposta a quanto affermato dall’inventore Ray Kurzweil durante un’intervista rilasciata per il podcast di Joe Rogan.

Kurzewil, in particolare, ha affermato che l’IA raggiungerà il livello di quella umana entro il 2029. Secondo Musk, si tratta di una stima troppo ottimistica in quanto è probabile che l’intelligenza artificiale superi quella degli umani già entro il 2025, mentre entro il 2029 potrebbe superare l’intelligenza di tutti gli esseri umani presenti sulla faccia della Terra.

"L'intelligenza artificiale sarà probabilmente più intelligente di qualsiasi singolo essere umano l'anno prossimo", ha scritto Musk su X. "Entro il 2029, l'intelligenza artificiale sarà probabilmente più intelligente di tutti gli esseri umani messi insieme" ha continuato nel tweet, che come sempre ha stimolato un acceso ed interessante dibattito tra gli appassionati.

Musk infatti più volte ha espresso le proprie preoccupazioni per il progredire dell’IA ed ha discusso a più riprese dei pericoli ad essa associati. Lo scorso anno aveva definito ChatGPT e l’IA uno dei maggiori rischi per il futuro della civilità, e chiesto una maggiore regolamentazione, come fatto anche dal CEO di OpenAI Sam Altman.

