L'assurda storia del buco nel terreno senza fondo che sembra essere infinito

Nel 1997, un uomo di nome Mel Waters ha contattato una trasmissione radiofonica notturna, "Coast to Coast with Art Bell", raccontando una storia straordinaria. Secondo Waters, nella sua proprietà vicino a Ellensburg, Washington, esisteva un buco apparentemente senza fondo.

I locali, affermava, gettavano i loro rifiuti nel buco, ma questo non si riempiva mai. Waters ha persino tentato di misurarne la profondità, calando oltre 24.000 metri di lenza senza raggiungere il fondo. Curiosamente, i suoi cani si rifiutavano di avvicinarsi al traforo. La storia del buco di Mel Waters è diventata rapidamente un argomento di discussione e speculazione.

Waters ha aggiunto dettagli bizzarri, come la presunta resurrezione di un cane morto gettato nel buco e la trasformazione di metalli in sostanze diverse quando posti vicino all'apertura. Nonostante le affermazioni dell'uomo, non esistono prove concrete dell'esistenza di questo buco. Le indagini hanno rivelato che non vi erano registrazioni di Waters o di sua moglie, che avrebbe ottenuto la lenza da un'università locale.

Jack Powell, geologo del Washington State Department of Natural Resources, ha spiegato che un buco così profondo collasserebbe sotto la pressione e il calore delle rocce circostanti. La leggenda potrebbe essere stata ispirata da una miniera d'oro locale con un ingresso in un campo e uno scavo di circa 27 metri, ma certamente non si tratta di una cavità senza fondo.

