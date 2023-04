L'assurda storia del continente perduto di Lemuria: luogo da cui discendiamo?

Durante il corso del 19esimo secolo girava voce di un continente perduto sul fondo dell'Oceano Indiano. Veniva chiamato "Lemuria" e l'idea venne divulgata dallo zoologo britannico Philip Lutley Sclater che scrisse un articolo intitolato "The Mammals of Madagascar" nel 1864, pubblicato sul Quarterly Journal of Science. Oggi ve ne parliamo.

Secondo l'esperto, poiché i fossili di lemuri sono stati trovati in Madagascar e in India ma non in Africa o in Medio Oriente, il Madagascar e l'India un tempo facevano parte di un continente più grande scomparso nell'oceano.

Da qui abbiamo il nome di questa terra scomparsa: Lemuria.

Da quel momento, numerosi studiosi appoggiarono l'idea di questa tesi e iniziarono a credere che l'"anello mancante" dell'umanità potesse essere trovato in questo luogo. Le bizzarrie non sono finite qui: nel 1868 il biologo tedesco Ernst Haeckel pubblicò "The History of Creation", in cui sosteneva che la specie umana discendesse dai lemuri ed è probabile che i resti di alcuni strani ibridi lemuri-umani potessero essere trovati nell'Oceano Indiano in un continente perduto da tempo.

Pseudoteorie scientifiche a parte, l'idea di Lemuria non è del tutto infondata. Una volta India e Africa erano davvero unite. Fino a circa 200 milioni di anni fa, tutti i continenti della Terra erano si trovavano insieme un unico supercontinente, la Pangea. In questa configurazione, la placca indiana si trovava vicino quella africana.

Qui esisteva anche un microcontinente chiamato Mauritia che si trovava tra l'India e il Madagascar... fino alla loro separazione circa 70 milioni di anni fa. Certo, però i lemuri non c'entrano assolutamente nulla.