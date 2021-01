L'assurda storia del killer 'fantasma di Heilbronn' che uccise 6 persone, ma mai esistito

Tutto iniziò nell'ormai lontano 1963, quando una donna di 62 anni venne trovata morta nella sua casa nella città di Idar-Oberstein, in Germania. Sul luogo del delitto non c'erano prove, tranne del DNA scoperto in una tazza. Il caso venne chiuso per poi essere riaperto più volte, e il presunto serial killer venne chiamato il "fantasma di Heilbronn".

Otto anni dopo, il 21 marzo 2001, un uomo di 61 anni venne trovato morto nella sua cucina a Friburgo, sempre in Germania. Ancora una volta la vittima era stata strangolata e questa volta il DNA del killer, una donna, venne trovato su un cassetto della cucina. Si trattava - secondo la polizia - di una serial killer.

Dopo la "pausa" di otto anni, il DNA del killer venne trovato ovunque: su una siringa di eroina scartata, su un biscotto abbandonato in una roulotte svaligiata vicino a Bad Kreuznach, in un'auto rubata abbandonata a Heilbronn, e su due bottiglie di birra e un bicchiere di vino in un bar svaligiato a Karlsruhe; venne trovato perfino in un proiettile sparato da un uomo a suo fratello nel 2005.

Il soprannome del "fantasma di Heilbronn" venne affibbiato al killer dalla stampa dopo l'uccisione e il ferimento di due agenti di polizia all'interno della loro auto di pattuglia. Il DNA del fantasma, infatti, venne trovato nei sedili posteriori della vettura... che stava succedendo? Si trattava di un criminale incredibile e scaltro come Lupin, o c'era qualcosa sotto?

Nel 2009 il caso ebbe una svolta e venne definitivamente chiuso: il serial killer più famoso nella storia della Germania non era mai esistito. I tamponi del DNA della polizia, infatti, erano stati tutti contaminati dal DNA di una donna che lavorava in un centro di imballaggio specializzato in forniture mediche.

Una forte prova di quanto detto, venne dal ritrovamento di un uomo ucciso e bruciato in Francia nel 2009. Poiché serviva tracciare un profilo genetico della sua identità - così da scoprire chi fosse la vittima - la polizia prese un campione di DNA e i test del laboratorio restituirono una risposta alquanto impossibile: lo stesso codice genetico del "fantasma di Heilbronn" che, ricordiamo, era una donna (mentre il cadavere era di un uomo).

Così si accorsero dello sbaglio in via definitiva. Insomma, sicuramente una storia che la polizia del luogo si ricorderà per molto tempo... soprattutto ricontrollando più volte l'esito dei loro risultati.