L'assurda storia di Lennie Gwyther, bambino di 9 anni che ha viaggiato per 1.000 km

Lennie Gwyther è una figura abbastanza conosciuta in Australia ed è diventata famosa perché all'età di nove anni cavalcò in solitaria da Leongatha, nella contea di Woorayl, Victoria, a Sydney, nel Nuovo Galles del Sud: un viaggio che fece percorrere al bambino quasi 1.000 chilometri.

Poiché il padre di Lennie era andato in guerra, il bambino è stato il "capofamiglia" in sua assenza e, al ritorno del genitore, i suoi familiari decisero di mandarlo a Sydney per farlo assistere all'inaugurazione del Sydney Harbour Bridge, considerato ai tempi il più grande di tutti i ponti a campata unica del mondo.

Per farvi capire la distanza, è come percorrere a piedi il tratto Roma-Svizzera. Il viaggio di Lennie iniziò il 3 febbraio 1932, insieme al suo fedele destriero Ginger Mick, e il bambino portava con sé perfino una lettera che proveniva dal presidente della contea di Woorayl indirizzata al sindaco di Sydney. Durante il suo viaggio, il piccolo ottenne sempre più seguito e in tutte le contee in cui andava trovava sempre qualcuno disposto a offrirgli vitto e alloggio.

Nel mese di marzo, dopo sette settimane a cavallo, Lennie raggiunse finalmente Sydney. Al suo arrivo, il bambino era diventato una piccola celebrità; perfino la stampa iniziò a parlare di lui. Il piccoletto venne invitato dal sindaco a far parte della cerimonia di apertura del Sydney Harbour Bridge, in piedi sul palco ufficiale insieme a Ginger Mick.

Il bambino, per tornare da Sydney, doveva prendere una barca, ma convinse il padre a farlo tornare nuovamente a piedi. Il viaggio di ritorno durò quattro mesi e, arrivato finalmente a casa, venne accolto da un ricevimento civico di circa 800 persone. Lennie aveva fatto qualcosa che a molti sembrava impossibile... soprattutto per un bambino della sua età!

Da adulto, il giovane divenne un ingegnere ma il tempo non ha fatto dimenticare l'impresa del bambino avventuriero. Nel 2017, infatti, la storia di Lennie e Ginger Mick è stata scolpita in una statua situata nella comunità di Leongatha. A raccontare l'avventura, inoltre, ci sono due libri e perfino una canzone. Insomma, una storia davvero bella che si è conclusa nel migliore dei modi.