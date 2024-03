L'assurda storia della tigre vendicativa: ha inseguito per 48 ore l'uomo che l'ha ferita

Nella selvaggia e inesplorata estremità orientale della Russia, dove il confine incontra la vastità della Cina e l'immensità dell'Oceano Pacifico, si trova la terra dell'Amur, meglio nota come la tigre siberiana, una creatura capace di saltare distanze che superano i sette metri in verticale, oltre l'altezza di un canestro da basket.

John Vaillant, attraverso la sua opera "The Tiger", ci racconta una storia davvero avvincente. Al centro del racconto troviamo la vicenda di Vladimir Markov, un bracconiere la cui fine fu tanto atroce quanto didascalica, avvenuta nell'inverno del 1997.

Dopo aver ferito e derubato una tigre del suo pasto, l'uomo divenne l'obiettivo di una caccia meticolosa e premeditata che culminò nel suo uccisione e successiva consumazione da parte del felino.

La tigre, ferita ma determinata, ha tracciato l'odore di Markov fino alla sua abitazione. Qui, ha atteso con pazienza, nascondendosi vicino alla porta di casa dell'uomo per un periodo che va dalle 12 alle 48 ore. Quando Markov è finalmente rientrato, la tigre l'ha attaccato immediatamente, uccidendolo, trascinandolo via e, successivamente, consumando il suo corpo. L'azione dell'animale sembra essere stata guidata più da un desiderio di vendetta che da un bisogno alimentare, vista la particolare crudeltà e la premeditazione dell'attacco.

Questa terra, dove predatori umani e animali condividono la stessa preda senza solitamente entrare in conflitto, rivela una cruda verità: attaccare una tigre può scatenare una vendetta letale. Markov ne è stato un tragico esempio, in una situazione resa eccezionale dall'intervento umano. Certo, se la tigre non fosse stata colpita, la storia non sarebbe esistita, ricordandoci quanto profondamente le nostre azioni possano influenzare l'equilibrio naturale.

