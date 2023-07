L'assurda verità sul lago più mortale del pianeta che ha ucciso migliaia di persone

Il 21 agosto 1986, un rumore sconosciuto risuonò sul Lago Nyos, nel nord-ovest del Camerun. Il mattino seguente, 1.746 persone e oltre 3.500 capi di bestiame entro 25 chilometri dal lago furono trovati morti. Questo evento misterioso e tragico ha segnato lo specchio d'acqua come il lago più mortale del pianeta.

Ephriam Che, un contadino che viveva in una casa di mattoni di fango su una scogliera nelle vicinanze, sentì il rumore intorno alle 21:00. Non pensando che fosse nulla di grave, andò a letto poco dopo. Quando si svegliò il giorno successivo, si diresse verso una cascata e la trovò stranamente secca... ma non solo!

Tutto il posto era inquietantemente silenzioso, senza suoni di uccelli, animali o insetti. Spaventato, continuò a scendere verso il villaggio vicino al lago, quando sentì delle urla. In un villaggio, intorno a una ragazza spaventata, c'erano i corpi senza vita di 31 membri della sua famiglia e 400 capi di bestiame morti.

"Non c'erano mosche sui morti", ha raccontato Che a Smithsonian Magazine, perché anche le mosche erano morte. Dei sopravvissuti, molti soffrivano di vomito, diarrea e allucinazioni, tutti sintomi dell'avvelenamento da CO2. I campioni prelevati dal lago hanno confermato la causa dell'incidente: il Lago Nyos si era formato in un cratere vulcanico, che produceva CO2.

Lo specchio d'acqua era insolitamente calmo e di conseguenza c'è stato un accumulo di CO2 nel sedimento per decenni, sconosciuto a chiunque nelle vicinanze. Quel 21 agosto del 1986, qualcosa face "attivare" il lago - forse una frana - e circa 1,2 chilometri cubi di CO2 sono stati rilasciati in circa 20 secondi, riversandosi e soffocando chiunque si trovasse sulla sua strada.