Ecco gli assurdi vincitori dei premi IgNobel di quest'anno

I premi Ig Nobel, a differenza del loro "fratello maggiore", sono dei premi che "prima fanno ridere le persone e poi le fanno pensare". Recentemente si è svolta la 31esima edizione della premiazione e i vincitori di quest'anno hanno tenuto alto il nome dell'evento.

Le ricerche che hanno vinto sono davvero assurde e interessanti. Una di queste ha proposto che il modo migliore per trasportare un rinoceronte è a testa in giù. Per quale motivo? Vi chiederete voi... la risposta è che non è facile portare dei veicoli terrestri nelle zone in cui vivono questi animali, e gli elicotteri molte volte sono la soluzione migliore.

Un altro premio è stato consegnato a un trio di scienziati che hanno avanzato l'idea che le barbe si siano evolute per attutire i pugni in faccia; mentre il premio IgNobel della medicina è stato vinto da una ricerca che ha affermato che gli orgasmi possono essere efficaci quanto i farmaci decongestionanti nel migliorare la respirazione nasale.

Non è finita qui: Pavlo Blavatskyy ha vinto il premio per l'economia grazie al suo studio su come l'obesità dei politici possa essere un buon indicatore della corruzione di quel paese. Un altro divertente studio ha esaminato le diverse specie di batteri che vivono sulle gomme da masticare appiccicate al marciapiede. Il premio per la fisica è stato vinto da una ricerca che ha cercato di capire il motivo per cui i pedoni, sui marciapiedi, siano capaci di non scontrarsi (quasi) mai.

Insomma, delle ricerche davvero assurde che potrebbero seriamente tornarci utile in futuro.