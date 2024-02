Sembra assurdo, ma il campo magnetico più potente dell'Universo è sulla Terra

Esiste un luogo nell'universo dove la materia si distorce in modo così estremo da generare forze magnetiche di una potenza inimmaginabile. Questi sono astri, noti come magnetar, ovvero i nuclei compatti di stelle neutroni che concentrano campi magnetici fino a raggiungere la strabiliante intensità di circa 100 trilioni di gauss.

Eppure, sorprendentemente, potrebbero esistere zone proprio qui sulla Terra dove piccole sacche di magnetismo sfiorano intensità che superano di gran lunga quelle di questi astri. Recenti analisi effettuate al Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, presso il Brookhaven National Laboratory, hanno scoperto tracce di campi magnetici record, impressi sul materiale espulso dalla collisione di nuclei di ioni pesanti.

Misurando i detriti di particelle di quark e gluoni liberati dagli scontri eccentrici, i fisici hanno ottenuto nuove comprensioni sulle forze all'opera nel profondo degli atomi. "Questa è la prima misurazione di come il campo magnetico interagisce con il plasma di quark-gluoni" afferma Diyu Shen, fisico della collaborazione STAR al RHIC.

I quark, particelle fondamentali che compaiono e scompaiono in tempeste quantistiche, e i loro brevi incontri sono mediati dai gluoni, particelle che legano insieme i quark in protoni e neutroni, costituenti di tutti gli atomi. Capire come i quark e gli antiquark si muovono nelle loro brevi esistenze all'interno delle particelle nucleari aiuta i fisici a comprendere meglio la struttura della materia fin dalle sue fondamenta.

Tuttavia, mappare l'attività dei quark e dei loro gemelli caricati negativamente, gli antiquark, attraverso l'effetto magnetico chirale è teoricamente possibile, ma nella pratica, il campo elettromagnetico in un nebbione di quark e gluoni esposti è troppo effimero per essere osservato, scomparendo rapidamente sotto il flusso di correnti competitive. In uno scenario in cui si pensava potesse essere generato un campo magnetico utile era durante una collisione tra nuclei pesanti non perfettamente centrata.

Sfiorandosi, i protoni all'interno dei grandi gruppi sarebbero stati mandati a spirale in un vortice carico che avrebbe risultato in un potente turbine magnetico, così potente da generare più gauss di una tremante stella di neutroni. "Queste cariche positive in rapido movimento dovrebbero generare un campo magnetico molto forte, previsto essere di 10^18 gauss" afferma il fisico della STAR Gang Wang. "Questo è probabilmente il campo magnetico più forte del nostro Universo."

Questo renderebbe queste esplosioni di magnetismo 10.000 volte più forti del magnetar più potente e 10 quadrilioni di volte più forti dei 100 gauss di un tipico magnete da frigorifero. Dove i magnetar potrebbero emanare i loro turbinii magnetici per decine di migliaia di anni, queste esplosioni di magnetismo indotte dai protoni durerebbero solo un decimo di milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo, rendendo impossibile qualsiasi visuale diretta del campo stesso.

Eppure, la sua presenza sarebbe comunque percepita dai quark carichi rilasciati dalla collisione. Lanciando nuclei di oro l'uno contro l'altro a varie energie, insieme a collisioni reciproche di rutenio e zirconio, i ricercatori sono stati in grado di setacciare i resti e identificare percorsi intrapresi dalle particelle che segnalavano la presenza del campo magnetico.

