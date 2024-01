È assurdo, ma questo cane-robot è davvero controllato dallo spazio

Per la prima volta nella storia, un’affascinante progetto spaziale ha permesso di controllare un cane robot a quattro zampe ad un essere umano situato al di fuori dell'atmosfera terrestre. Scopriamo cosa sta succedendo e perché è così importante.

Il test "Surface Avatar" effettuato pochissimi giorni fa, ha visto l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) Marcus Wandt, controllare diversi robot presenti sulla Terra direttamente dalla Stazione spaziale internazionale (ISS). L’obiettivo finale? Consentirci di controllare robot su altri mondi come la Luna o Marte, mentre viaggiamo in orbita attorno a loro.

In particolare, Wandt controllava un robot simile a un cane di nome Bert realizzato dal Centro aerospaziale tedesco (DLR). Questo peculiare robot ha zampe progettate per camminare su diversi tipi di terreno che potrebbero non essere accessibili con le ruote.

Le immagini che potete osservare al seguente link, sono realmente sorprendenti. Mentre Wandt controllava il cane-robot, con gli occhi della sua telecamera ha anche rivolto la sua attenzione ad altri due robot: Rollin' Justin della DLR, un robot di servizio umanoide, e il rover Interact dell'ESA.

"Quando si costruisce un habitat, ad esempio, è molto utile combinare le diverse abilità di diversi robot. Nel primo esperimento di questo tipo, il robot umanoide Rollin' Justin della DLR e l'Interact Rover dell'ESA hanno padroneggiato questo compito e hanno installato insieme un corto tubo che rappresenta uno strumento di misurazione scientifica".

Che sia realmente l’inizio di una nuova era spaziale? Considerando anche il robot-lombrico tutto italiano, i presupposti sembrano esserci tutti!

"Le future stazioni sulla Luna e su Marte, compresi gli habitat degli astronauti, saranno costruite e mantenute da robot che operano sotto la guida degli astronauti. I nostri ultimi algoritmi di controllo e intelligenza artificiale consentono a un singolo astronauta di comandare un'intera squadra di robot diversi", ha dichiarato Alin Albu-Schäffer, direttore del DLR Institute of Robotics and Mechatronics.