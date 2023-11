Ecco l'assurdo costo per rottamare la Stazione Spaziale Internazionale

Dopo oltre due decenni di servizio come avamposto umano nello spazio, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si avvicina alla fine del suo ciclo vitale, ma il suo addio non sarà né semplice né economico.

La NASA, l'agenzia spaziale americana, si trova di fronte alla complessa e costosa sfida di dismettere in sicurezza la ISS nei primi anni 2030. Il costo previsto per questa operazione è sbalorditivo: quasi un miliardo di dollari. Questa cifra, come riportato da Scientific American, è in parte gonfiata dalla decisione della NASA di non utilizzare veicoli russi, una scelta che complica ulteriormente il processo data la storica dipendenza della stazione da questi mezzi.

La ISS, che ha ospitato astronauti ininterrottamente per 23 anni, mostra segni evidenti del tempo, tra cui crepe e perdite. La sua dismissione segnerà la fine di un'era di cooperazione scientifica pacifica nell'orbita terrestre, simbolo di unità internazionale, in particolare nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia (e no, non si trova sott'acqua). "In termini di cooperazione civile, molti la descrivono come il più grande progetto mai intrapreso nella storia umana", ha affermato Mai’a Cross, scienziato politico della Northeastern University.

Gli ingegneri hanno due opzioni per rimuovere la ISS dall'orbita: lasciare che cada incontrollatamente verso l'atmosfera terrestre o orchestrare una discesa più controllata, utilizzando un veicolo speciale per indirizzarla correttamente. Nel primo caso, c'è il rischio che grandi pezzi della stazione colpiscano aree popolate sulla Terra. "Un rientro incontrollato potrebbe avere un impatto significativo sulle persone a terra, inclusi decessi, ferite e danni materiali importanti", ha affermato George Nield, presidente della Commercial Space Technologies.

In ogni caso, gli scienziati hanno il compito di minimizzare la quantità di detriti che potrebbero cadere sulla popolazione, un'impresa più facile a dirsi che a farsi, dato che la stazione orbita intorno al pianeta ogni 90 minuti. Idealmente, dovrebbe rimanere orientata nella giusta direzione mentre brucia nell'atmosfera, reso ancora più difficile dallo spessore irregolare e imprevedibile dello strato protettivo della Terra.

Di conseguenza, la NASA dovrà sviluppare e costruire un veicolo su misura abbastanza potente da deorbitare e accompagnare la stazione nel suo viaggio finale. Anche con l'aiuto dei veicoli Progress russi, sarebbe comunque una "sfida", ha affermato Nield, ma data la deteriorazione delle relazioni USA-Russia, anche questa opzione non è considerata. Ma una cosa è certa: la ISS uscirà di scena con un botto, una fine amara e dolce di decenni di cooperazione internazionale e scoperte scientifiche.