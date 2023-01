L'assurdo 'Great Butter Fire': quando un incendio creò un allagamento di burro

Lunedì 2 gennaio in un caseificio nel Wisconsin, presso l'Associated Milk Producers Inc, è divampato un incendio che ha creato un vero e proprio "allagamento di burro" in tutta la struttura. Non è la prima volta che si verifica un evento del genere e, quando succede, è sempre un grande caos.

"Il burro scendeva sui gradini con uno spessore di circa 7,62 centimetri, i nostri ragazzi erano in ginocchio cercando di salire i gradini per arrivare in cima ed erano così pieni di burro che non potevano più aggrapparsi”, ha dichiarato ai media locali il capo dei vigili del fuoco di Portage, Troy Haase. “Il deflusso del burro e il fumo pesante hanno rallentato l'accesso alla struttura, ma dopo diverse ore con molte squadre, l'incendio è stato contenuto ed estinto."

Più famoso è sicuramente il Great Butter Fire del 1991, avvenuto presso la Central Storage and Warehouse Company di Madison, dove un'unità di celle frigorifere contenente 22,7 milioni di chilogrammi di cibo - e tanto burro - prese fuoco il 3 maggio 1991 a causa di una batteria di un carrello elevatore difettosa.

Le fiamme erano alte quasi 100 metri e un fiume di burro alto quasi un metro attraversava tutto l'edificio (nessuno squalo questa volta). "Era letteralmente un fiume di burro [...] roba appiccicosa e gelatinosa fuoriusciva dall'edificio", ricorda a una rivista il capo dei vigili del fuoco dell'epoca, Steven Davis. "Non potrei nemmeno iniziare a stimare quanti milioni di litri d'acqua siano stati scaricati su questa cosa."

Ci vollero otto giorni per spegnere le fiamme, con 3.000 residenti evacuati e milioni di litri d'acqua gettati sul fuoco. "In una giornata calda e umida d'estate, di tanto in tanto puoi ancora percepire quel vago fetore quasi 30 anni dopo anche se l'edificio è stato ristrutturato", afferma infine Davis.

A proposito, visto che siamo in tema: qual è l'incendio durato di più al mondo?