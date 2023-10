Assurdo, l'Intelligenza Artificiale ha scoperto una supernova tutta da sola

Nell'astronomia, si è appena compiuto un passo da gigante grazie all'intelligenza artificiale. Per la prima volta nella storia, un sistema IA ha cercato, rilevato, confermato, classificato e annunciato la scoperta di una supernova senza alcun intervento umano.

Questa impresa è stata realizzata grazie a un nuovo strumento chiamato BTSbot, sviluppato da un team internazionale di scienziati. Lo straordinario sistema è stato addestrato utilizzando oltre 1,4 milioni di immagini provenienti da quasi 16.000 fonti, permettendo di automatizzare l'intero processo di scoperta delle esplosioni stellari.

L'innovazione non solo elimina gli errori umani, ma aumenta anche in modo significativo la velocità di rilevamento. Adam Miller, astronomo della Northwestern University e uno dei principali ricercatori alla base di BTSbot, ha sottolineato come l'eliminazione dell'intervento umano offra più tempo al team di ricerca per analizzare le loro osservazioni e sviluppare nuove ipotesi.

Questo nuovo approccio potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione del ciclo di vita delle stelle e dell'origine degli elementi creati dalle supernovae, come il carbonio, il ferro e l'oro. La supernova recentemente scoperta, denominata SN2023tyk, è stata rilevata nei dati del Zwicky Transient Facility, una telecamera robotica in California. In soli due giorni, BTSbot ha identificato e confermato la supernova, condividendo pubblicamente il rapporto poco dopo.

Sebbene le supernovae siano eventi luminosi ed energetici, non sono così comuni o facili da individuare. I metodi tradizionali si basano sull'ispezione visiva di grandi quantità di dati da parte degli astronomi. Tuttavia, con l'introduzione di BTSbot, gli astronomi possono ora concentrarsi sull'interpretazione dei dati, offrendo preziose intuizioni sull'evoluzione delle stelle e delle galassie.