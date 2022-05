Perché dei delfini hanno attaccato un anaconda? Il motivo è davvero scioccante

I ricercatori non volevano credere ai loro occhi quando hanno osservato due delfini che, in un fiume in Bolivia, stavano nuotando con un anaconda tra i denti. Tuttavia, contro tutte le previsioni, c'è una spiegazione perfettamente ragionevole.

La foto è stata scattata nell'agosto 2021, vicino al fiume Tijamuchi in Bolivia e, nonostante sia stata esaminata da un team di esperti, non è del tutto chiaro quello che stava succedendo. "Dopo aver controllato le prime immagini, ci siamo resi conto che un serpente era in preda dei delfini e, sebbene fosse difficile stimare le dimensioni del loro gruppo, ce n'erano almeno sei", scrivono i ricercatori in un documento pubblicato sulla rivista Ecology che descrive l'osservazione. "È diventato chiaro che preferivano giocare con il serpente piuttosto che cercare di mangiarlo".

Ci sono diversi scenari che spiegano l'interazione di questi delfini con l'anaconda. Secondo gli scienziati i mammiferi stavano semplicemente giocando. Un'altra possibilità è che l'attività ludica fosse in realtà di natura sessuale (una cosa naturale per loro). "I maschi adulti erano sessualmente eccitati mentre stavano giocando con l'anaconda", scrivono i ricercatori. "C'erano anche dei giovani sulla scena, e sembrava che gli adulti stessero mostrando la loro conquista".

L'interazione del delfino di fiume boliviano (Inia geoffrensis boliviensis) con l'anaconda (Eunectes beniensis) non è finita bene perché il serpente sembra essere stato ucciso. Il rettile, infatti, non si è mosso durante le interazioni ed è rimasto sott'acqua per molto tempo. "Non credo che il serpente si sia divertito molto", ha dichiarato al New York Times il biologo Steffen Reichle del Museo di storia naturale Noel Kempff Mercado in Bolivia.



A proposito, sapete che queste creature hanno dei comportamenti molto simili agli umani?