Per quale assurdo motivo questi elefanti scavano le grotte? Resterete sorpresi

Al confine tra Kenya e Uganda, si trova il Monte Elgon, un vulcano estinto che ospita una popolazione animale affascinante: gli elefanti delle caverne. Durante il giorno, questi maestosi animali si nutrono tranquillamente nelle foreste circostanti, ma al tramonto intraprendono un viaggio straordinario per raggiungere la famosa Grotta di Kitum.

Ciò che attira gli elefanti non è la bellezza del luogo, bensì ciò che si trova sulla superficie della roccia vulcanica: il sale. Questi pachidermi necessitano di minerali per mantenere uno stile di vita sano e per la gravidanza. Di solito, ottengono questi nutrienti dal suolo o dalla vegetazione circostante, ma in questa zona le precipitazioni sono tre volte superiori a quelle di Londra, rendendo la vegetazione del monte povera di minerali.

Le grotte invece sono ricche di calcio, magnesio e sodio, e un singolo elefante può estrarre fino a 20 chilogrammi di roccia in una sola notte. Le creature hanno frequentato questo luogo per secoli, come dimostrano le incisioni lasciate dalle zanne sulla parete d'ingresso della grotta. Per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno, i mammiferi si fanno strada attraverso la grotta al buio, raschiando le pareti con le loro zanne e raccogliendo la sabbia ricca di minerali con le loro proboscidi.

A causa delle loro continue visite nel corso dei secoli, gli animali zannuti hanno creato un vero e proprio tunnel: il viaggio e la tecnica di raschiare le pareti vengono tramandati di generazione in generazione, un comportamento unico degli elefanti del Monte Elgon (che purtroppo stanno, lentamente, scomparendo)... sperando che non facciano la fine degli elefanti nani della Sicilia.