Per quale assurdo motivo si stanno iniettando geni di alligatore in questo pesce?

Potrebbe sembrare l'inizio di qualche film horror trash di serie B, ma gli scienziati hanno deciso di iniettare geni di alligatore nel pesce gatto per un motivo semplice: rendere la creatura più resistente alle malattie... così da essere consumata più facilmente.

Solo gli americani consumano circa 140 milioni di chili di pesce gatto (in Australia stanno mangiando squali in via d'estinzione di cosa vi stupite?), ma l'acquacoltura per questo animale è complicata a causa di infezioni e malattie che uccidono milioni di pesci d'allevamento anno dopo anno. Così è venuta loro l'idea di iniettare loro DNA di alligatore per renderlo più resistente alle malattie.

Nei test iniziali, affermano gli scienziati, l'aggiunta di geni di alligatore sembrava rendere il pesce gatto più resistente alle infezioni. La carne del pesce non avrà alcun sapore alterato ovviamente, mentre l'operazione ridurrà l'impatto ambientale dell'allevamento ittico, gli sprechi e renderà il processo complessivamente meno dispendioso in termini di risorse.

Il lavoro degli addetti ai lavori non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria, ma gli scienziati hanno pubblicato un documento che descrive le loro scoperte sul server di prestampa online bioRxiv. A questo punto vi starete chiedendo: perché proprio gli alligatori? No, non perché sono capaci di far ricrescere la loro coda, ma perché quest'ultimi hanno un gene che li aiuta a produrre una proteina antimicrobica chiamata catelicidina che aiuta loro a prevenire lo sviluppo di infezioni nelle ferite.

Gli scienziati hanno utilizzato la proteina ma non volevano che il pesce gatto geneticamente modificato fosse in grado di riprodursi (perché se fosse fuggito o rilasciato in natura avrebbe potuto competere con il pesce gatto selvatico e innescare una reazione capace di danneggiare la specie e il suo ecosistema) così hanno reso la creatura OGM sterile.

I risultati? I pesci gatto sono sopravvissuti a tassi da due a cinque volte superiori rispetto alle loro controparti non modificate.