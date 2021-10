Ecco l'assurdo motivo per cui non ci sono finestre all'interno dei supermercati

Al giorno d'oggi nulla è fatto per caso e ogni scelta, soprattutto all'interno dei grandi negozi più famosi, è fatta per un motivo. Ad esempio, vi siete mai chiesti per quale motivo all'interno dei supermercati non ci siano quasi mai delle finestre? Non si tratta ovviamente di una dimenticanza, ma di una precisa "scelta psicologica".

I supermercati sono i luoghi in cui i clienti devono spendere i loro soldi; per questo motivo i gestori devono attuare tutte le accortezze possibili per renderlo possibile. Gli stessi pavimenti piastrellati sono stati fatti in un modo per rendere il tragitto con il carrello rumoroso... facendo quindi rallentare il passo al consumatore che lo sta "guidando" e dando la possibilità ai prodotti di essere osservati più a lungo.

Tornando alla domanda originale: perché nei supermercati non ci sono finestre? Perché all'interno di questo luogo si cerca di dare un "senso di sospensione del tempo", dove gli acquirenti non devono essere soggetti a "stimoli esterni" che possano accelerare i loro acquisti; ad esempio se ci fosse una finestra che indica che fuori sta iniziando a diventare buio, il cliente sarebbe propenso ad accelerare i suoi acquisti, magari perché si rende conto che sta perdendo troppo tempo all'interno del negozio. A proposito, sapevate che le finestre in futuro potranno essere utilizzare come celle solari?

Si tratta di statistica: più a lungo si sta all'interno di un supermercato, più probabilità di spendere ci sono (lo stesso vale per i siti web, poiché Amazon è il supermercato preferito degli USA). Si tratta anche di una questione pratica: se ci fossero delle grandi finestre per illuminare i prodotti, i raggi del Sole potrebbero rovinare le confezioni esposte, rendendole meno appetibili per i clienti.