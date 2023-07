Per quale assurdo motivo queste orche indossavano un salmone morto come cappello?

Nell'estate del 1987, le acque del Pacifico nord-orientale furono teatro di un fenomeno quanto meno insolito. Le orche, maestosi predatori del mare, si lasciarono andare a un capriccio di moda che avrebbe lasciato perplessi gli osservatori umani: una femmina di orca iniziò a portare in giro un salmone morto sul naso.

Questo comportamento, per quanto bizzarro, si diffuse rapidamente e nel giro di cinque-sei settimane orche di tre diversi gruppi venero osservate con un salmone morto in testa, come se fosse un cappello. Come tutte le mode, però, anche questa ebbe vita breve e, all'improvviso, la tendenza finì.

L'estate successiva, solo poche orche furono viste con il loro cappello, forse ritardatari che avevano deciso di aderire alla moda solo quando era già passata. Da allora, il fenomeno non si è più ripetuto. Queste creature non sono estranee a comportamenti culturali e tendenze molto particolari.

Al largo della costa occidentale degli Stati Uniti, ad esempio, sono state osservate giovani orche che giocavano con attrezzature da pesca, spostando trappole per granchi e gamberi, forse come parte di un gioco. Altre volte, i mammiferi marini sono stati impegnati in comportamenti meno adorabili, come l'attacco alle imbarcazioni che stanno perpetuando recentemente.

Questi comportamenti culturali, che possono rivelarsi utili, possono essere tramandati di generazione in generazione, mentre altri svaniscono e vengono dimenticati. Che si tratti di un gioco innocuo o di un comportamento più aggressivo, una cosa è certa: le orche continuano a sorprenderci con la loro complessità e la loro capacità di adattarsi e innovare.

A proposito, sapete che un branco ha ucciso l'animale più grande della Terra?