Per quale assurdo motivo le persone che vivono in questo luogo vivono 10 anni in più?

Loma Linda, una città in California, si distingue per l'eccezionale longevità dei suoi abitanti. Riconosciuta come una delle cinque "zone blu" originali del mondo, luoghi dove le persone vivono più a lungo e in salute, ospita una comunità di circa 9.000 persone che supera di circa 10 anni l'aspettativa di vita media degli americani.

Gli uomini qui vivono in media fino a 89 anni, mentre le donne raggiungono i 91 anni.

Il segreto di questa longevità straordinaria è attribuito a diversi fattori, tra cui la dieta e lo stile di vita promossi dalla fede della regione del luogo. Questa comunità religiosa incoraggia un'alimentazione a base vegetale, l'esercizio fisico, il senso di comunità e la riduzione dello stress.

Un esperimento condotto dall'Università di Stanford ha confermato che una dieta vegana può migliorare la salute a lungo termine in soli due mesi, suggerendo che la maggior parte delle persone trarrebbe beneficio da un'alimentazione più orientata verso il vegetale (oltre ad aiutare anche il pianeta).

La dieta di Loma Linda, ricca di cibi vegetali e legumi, è stata identificata come un elemento chiave per la longevità. Persino Dan Buettner, esploratore, giornalista e autore che ha coniato il termine "zone blu", sottolinea l'importanza dei legumi nella dieta quotidiana.

Tuttavia, Buettner riconosce che non esiste una "ricetta magica" per la longevità; piuttosto, è una combinazione di molti piccoli fattori che contribuiscono a uno stile di vita più sano e più lungo.