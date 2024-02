Per quale assurdo motivo le rane a Chernobyl hanno cambiato colore?

Sappiamo quanto Chernobyl sia stato segnato dalla tragedia nucleare del 1986. Qui ci si aspetterebbe un deserto di vita, eppure, contro ogni previsione, alcune specie dimostrano una resilienza straordinaria. Tra queste, le rane arboree orientali, che hanno destato l'interesse della comunità scientifica per la loro capacità di adattamento.

Nel 2016, un gruppo di ricercatori, esplorando le zone irradiate di Chernobyl, si è imbattuto in alcuni esemplari di questi anfibi dalla pelle insolitamente nera, a differenza del loro abituale vivace verde. Questa scoperta ha spinto gli scienziati a indagare più a fondo, conducendo uno studio dettagliato su oltre duecento rane maschio, raccolte sia all'interno che all'esterno della Zona di Esclusione.

Ciò che hanno scoperto è stato sorprendente: le rane all'interno della zona presentavano una colorazione dorsale decisamente più scura rispetto a quelle esterne. La causa? Una maggiore presenza di melanina, pigmento noto non solo per determinare la colorazione della pelle e dei capelli ma anche per offrire una protezione contro la radiazione, compresa quella ionizzante presente a Chernobyl (i lupi hanno invece sviluppato abilità anti-cancro).

Le rane con pelle più scura, dunque, avevano maggiori possibilità di sopravvivenza grazie a questa loro caratteristica protettiva, un chiaro esempio di evoluzione rapida scaturita da una necessità di sopravvivenza nell'immediato post-disastro. Quasi quarant'anni dopo il disastro, con circa 10-15 generazioni di rane succedutesi, quello che osserviamo è un adattamento evolutivo in tempo reale, un fenomeno che testimonia la capacità della vita di adattarsi anche alle condizioni più estreme.