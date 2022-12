L'assurdo motivo che rende il 25 dicembre il giorno meno popolare per le nascite

Il paradosso del compleanno ci spiega che è molto probabile condividere il proprio giorno di nascita con un amico, ma non se questa data corrisponde al 25 dicembre, poiché è meno probabile nascere.

"Il 25 è il giorno meno popolare negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda per partorire. In Inghilterra, Galles e Irlanda, è il secondo meno popolare, dopo il 26 dicembre, quando gli inglesi festeggiano il Santo Stefano”, ha spiegato l'economista Jay Zagorsky in un articolo del 2019 per The Conversation.

Utilizzando le informazioni dei registri di natalità degli Stati Uniti dal 1978 al 1992, i ricercatori Stacy Dickert-Conlin e Amitabh Chandra hanno scoperto che il giorno meno popolare è sicuramente il 25 dicembre. Gli scienziati hanno trovato (in parte) ragioni biologiche, una serie di fattori che collegano i nostri corpi al mondo che cambia intorno a noi.

"Le ipotesi includono il deterioramento della qualità dello sperma durante l'estate, le differenze stagionali nella funzione dell'ipofisi anteriore-ovarica causate dai cambiamenti nella lunghezza della luce del giorno e la variazione della qualità dell'ovulo o della ricettività endometriale", spiega un articolo del 2001 sulla rivista Obstetrics and Gynecology. "Anche l'aumento dell'attività sessuale associata alle festività natalizie di fine anno è stata postulata come una possibile spiegazione."

Tuttavia per nascere a Natale il concepimento dovrebbe avvenire a marzo e, nonostante il cambiamento climatico e l'aumento delle temperature, non c'è così caldo in questo periodo. I motivi, quindi, sembrano essere maggiormente pratici: non nascono bambini perché è un giorno di vacanza e medici e ostetriche preferiscono far partorire prima o dopo.

"Tutti i giorni meno favoriti negli Stati Uniti sono legati alle festività, che si tratti di Natale, Capodanno, 4 luglio o Ringraziamento", scrive Zagorsky. "A seconda dell'anno e del luogo, durante il 25 dicembre nascono tra il 30 e il 40 percento in meno di bambini."