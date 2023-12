Questo è l'assurdo motivo che spiega il muso allungato dei cavali

La lunga faccia dei cavalli, un tratto distintivo di questi nobili animali, ha una spiegazione sorprendentemente semplice. Secondo una ricerca condotta da Vera Weisbecker, Emma Sherratt e Rex Mitchell, pubblicata su The Conversation.

La lunghezza del muso dei cavalli e di altri grandi mammiferi è legata alla loro capacità di "permetterselo" dal punto di vista biologico. Questo fenomeno, noto come "craniofacial evolutionary allometry" (CREA), è stato osservato in diversi gruppi di mammiferi, come gatti, roditori, cervi e canguri.

Il CREA suggerisce che un muso più lungo spesso coincide con una maggiore dimensione corporea all'interno di gruppi animali specifici. Ad esempio, confrontando il viso di una pecora con quello di una mucca, o di un piccolo cervo con un alce gigante, si nota che gli animali più grandi tendono ad avere facce più lunghe. Tuttavia, questa regola non è universale.

Alcuni animali più grandi, come i diavoli della Tasmania, le lontre marine e le orche, hanno facce più corte, mentre altri più piccoli, hanno facce più lunghe. La spiegazione di questo fenomeno risiede nella biomeccanica dell'alimentazione.

Gli animali più grandi hanno muscoli più grandi e possono mordere più facilmente, lavorando meno duramente rispetto ai loro parenti più piccoli. Di conseguenza, possono "permettersi" di avere crani più lunghi, che sono vantaggiosi in diverse situazioni. Negli erbivori, un muso più lungo facilita il raggiungimento di più foglie o l'assunzione di bocconi più grandi (qualcuno ha detto giraffe?).

Nei carnivori, un muso più lungo può ospitare zanne più grandi o aiutare le mascelle a chiudersi più velocemente. Le eccezioni a questa regola sono quasi sempre legate a cambiamenti significativi nella dieta. Ad esempio, i canidi che cacciano prede più grandi, come i lupi, hanno facce più corte rispetto a quelli che cacciano prede più piccole, come le volpi (che si stanno evolvendo per la vita in città).