Ecco per quale bizzarro motivo gli USA hanno delle grotte piene di formaggio

Circa 750 milioni di chili di formaggio si trovano all'interno di una grotta sotto Springfield, nel Missouri, e sono stati posizionati lì proprio dal governo degli Stati Uniti, ma per quale motivo?

Negli anni '70 negli USA ci fu una grande carenza di prodotti lattiero-caseari e un aumento dell'inflazione del 30% sui prodotti associati (qualche tempo fa c'è stata una cosa simile, ma per colpa degli hacker). L'unico modo per affrontare il problema, secondo il presidente Jimmy Carter, era dare una spinta finanziaria all'industria lattiero-casearia americana iniettando 2 miliardi di dollari per l'acquisto del formaggio.

In poche parole il governo comprava il formaggio non venduto, così da non far affossare ulteriormente questo settore. Inutile dire che la manovra proposta funziono bene... anche troppo! Le aziende iniziarono ad aumentare esponenzialmente la loro produzione, sapendo che il governo avrebbe comprato qualsiasi eccedenza.

Il risultato? All'inizio degli anni '80 il governo si ritrovò con circa 227 milioni di chilogrammi di formaggio invenduto, riposto in più di 150 magazzini in 35 stati. Cosa fare di tutto quel formaggio? Considerando che stava andando anche a male, il presidente Ronald Reagan - che prese il posto di Carter - creò lo Special Dairy Distribution Program e donò 14 milioni di chilogrammi di formaggio a organizzazioni senza scopo di lucro.

Nel 2016 la storia si è ripetuta e il governo degli USA ha accumulato oltre 600 milioni di chilogrammi di formaggio, questa volta riposto in delle grotte poiché le temperature fresche e stabili mantengono gli alimenti freschi. A proposito visto che siamo in tema, ma sapete per quale motivo il formaggio svizzero ha dei buchi?