Sembra assurdo, ma tra poco si potrà creare energia con le piume di pollo

Ogni anno macelliamo circa 74 miliardi di polli, producendo quasi 140 milioni di tonnellate di carne e miliardi di tonnellate di piume. Quest'ultime vengono spesso scartate e incenerite, un processo che produce inquinamento e gas serra... ma perché non usarle invece per creare energia?

Un team di ricercatori dell'ETH Zurich e della Nanyang Technological University di Singapore ha pensato proprio a questo. Il cuore della scoperta risiede nella capacità di estrarre la cheratina, una proteina presente nelle piume di pollo, e convertirla in membrane per celle a combustibile (ricordatevi questa parola perché sarà importante per capire il funzionamento!).

La vera innovazione sta nel trasformare la cheratina in fibre ultra-fini chiamate fibrille amiloidi - cosa per niente facile - che vengono poi utilizzate per creare le membrane per celle a combustibile. Quest'ultime utilizzano l'energia chimica dell'idrogeno (o di altri combustibili secondari) per produrre elettricità. Se viene usato l'idrogeno, gli unici prodotti sono elettricità, acqua e calore.

Le membrane delle celle a combustibile sono il luogo in cui avviene la "magia": permettono ai protoni di passare ma bloccano gli elettroni, costringendoli a fluire attraverso un circuito e producendo elettricità nel processo. Purtroppo però sono tipicamente realizzate con sostanze chimiche tossiche, i cosiddetti "forever chemicals" ("inquinanti eterni") che non si degradano e rimangono nell'ambiente. Inoltre, sono costose.

Le membrane ottenute dalle piume di pollo, d'altra parte, sono biodegradabili e costano tre volte meno, affermano i ricercatori. "Il nostro ultimo sviluppo chiude un ciclo: stiamo utilizzando una sostanza che, quando bruciata, rilascia CO2 e gas tossici, e la utilizziamo in un contesto diverso: con la nostra nuova tecnologia non solo sostituisce sostanze tossiche, ma impedisce anche il rilascio di CO2, diminuendo l'impronta di carbonio complessiva", afferma Raffaele Mezzenga, professore di Alimenti e Materiali Morbidi all'ETH Zurich.

Gli addetti ai lavori hanno pubblicato il loro studio e ora hanno presentato una domanda di brevetto. La tecnologia offre sicuramente un approccio innovativo per affrontare due importanti problemi ambientali: gli scarti dell'industria avicola e la necessità di alternative sostenibili alle membrane tradizionali delle celle a combustibile. Oltre ai benefici ambientali, questa ricerca potrebbe anche avere un profondo impatto economico.