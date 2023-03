L'assurdo progetto di una mitragliatrice nel 1718 che sparava proiettili quadrati

La mitragliatrice Gatling è stata inventata per la prima volta nel 1862, ma 150 anni prima venne ideata un'arma simile - chiamata Puckle gun dall'omonimo inventore James Puckle - ma che non riscontrò lo stesso successo della Gatling... semplicemente perché funzionava davvero male.

Puckle era uno scrittore, inventore e avvocato londinese che voleva difendere a tutti i costi l'occidente cristiano, coinvolto in un grande conflitto con l'Impero ottomano. Gli ottomani si muovevano a bordo di piccole imbarcazioni in grado di eludere i cannoni pesanti delle navi inglesi e spagnole, permettendo ai predoni di salire a bordo e prendere il controllo delle navi (mentre oggi i cannoni degli USA riescono a colpire bersagli a 70 km).

All'epoca le armi da fuoco erano molto rudimentali e impiegavano molto tempo a caricarsi: per questo motivo si aveva bisogno di un'arma nuova. Così la nuova invenzione - chiamata Defence gun o Puckle gun - avrebbe utilizzato un tamburo attaccato a una leva per inserire le cartucce nella canna e sparare nove colpi al minuto (qui troverete un'immagine).

Considerata la prima mitragliatrice al mondo (più o meno), il prototipo venne presentato per le prove a Woolwich nel 1717, ma il meccanismo a pietra focaia che accendeva le cartucce era inaffidabile. Per uno strumento che dovrebbe sparare in rapida successione, il fallimento della pietra focaia rappresentava un grande limite.

Nonostante ciò, Puckle decise lo stesso di commercializzare la sua invenzione - conscio dei problemi - e la sua impresa fu un fallimento commerciale.