Un nuovo assurdo progetto spiega come costruire una stazione spaziale su un asteroide

L'idea di trasformare un asteroide in una stazione spaziale esiste da tempo ma è sempre stata relegata a un futuro lontano. Tuttavia, qualcuno ha finalmente preso in considerazione questa possibilità, elaborando un progetto che sembra uscito da un film di fantascienza.

David W. Jensen è un ex ingegnere in pensione che ha lavorato per molti anni nel settore aeronautico. Recentemente, ha pubblicato un lungo documento che illustra un piano incredibilmente semplice, economico e fattibile per trasformare un asteroide in una stazione spaziale.

La prima parte del documento si incentra sulla scelta dell’asteroide. Secondo Jensen, il candidato ideale sarebbe Atira, un grosso asteroide dal diametro di 5 chilometri, che orbita con la sua luna all’interno della fascia abitabile del nostro Sistema Solare.

Una volta individuato il "terreno" Jensen si è focalizzato sulla struttura ottimale che dovrebbe avere la stazione spaziale. Un grosso problema dello stare nello spazio è che il corpo risente drasticamente della vita in assenza di gravità. Per questo motivo la stazione dovrà ruotare, in modo da generare la forza centripeta necessaria a simulare una gravità artificiale. In base a questa esigenza e ad altre considerazioni, Jensen suggerisce che la stazione ideale dovrebbe avere la forma di una ciambella e dovrebbe essere strutturata su più piani.

Ma come realizzare un’impresa del genere? Jensen suggerisce che si potrebbe inviare sull’asteroide una capsula "seme" contenente quattro robot-ragno in grado di replicarsi e di costruire qualunque cosa partendo dai i materiali presenti sull'asteroide stesso. In questo modo, in soli 12 anni sarebbe possibile costruire un habitat spaziale che mette a disposizione 1 miliardo di metri quadrati di terreno che prima non esisteva.

Se pensate che si tratti di un progetto irrealizzabile sappiate che Jensen ha anche stimato il costo dell’intera operazione, che si aggirerebbe attorno ai 4,1 miliardi di dollari (molto meno di quello che la NASA intende spendere per il programma Apollo). Parliamo di un costo totale di 4,10 dollari al metro quadro per costruire un terreno nello spazio. Mica male.