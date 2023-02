Assurdo ritrovamento di una sfera gigante sulle coste del Giappone: Ecco le immagini

Dalle profondità marine può emergere davvero di tutto. Conosciamo così poco degli abissi che non c'è da stupirsi se ogni tanto riemerge qualcosa di incredibile, suscitando non poco stupore. Ed è proprio quello che è accaduto in Giappone, dopo che un misterioso oggetto metallico è stato ritrovato sulla riva della spiaggia di Enshu.

Secondo quanto riportato dalle fonti locali, il 21 Febbraio 2023 è stata ritrovata una gigantesca sfera di metallo sulla riva della spiaggia di Enshu ad Hamamatsu, in Giappone. L'oggetto enigmatico, simile ad una boa, è largo 1 metro e mezzo ed è stato descritto come una "enorme palla di ferro", permeata da un ampio alone di mistero.

Dopo essere state avvisate da un residente, le autorità hanno rapidamente iniziato ad isolare la zona, per un raggio di 200 metri, tra i timori che si sarebbe potuto trattare di un ordigno esplosivo. I filmati condivisi online, di cui vi abbiamo riportato un esempio, mostrano dei tecnici impegnati nello studio dell'enorme oggetto, accuratamente "bardati" con tute protettive.

Fortunatamente, le restrizioni su Enshu Beach sono state revocate nella stessa giornata del ritrovamento, dopo che le varie rilevazioni ai raggi X non avevano scoperto nulla di pericoloso all'interno del suo nucleo cavo. Lasciando comunque ancora ignota l'identità del globo.

Ovviamente, le varie "ipotesi del web" non si sono fatte di certo attendere. Sui social infatti è impazzata la "toto-identificazione" della misteriosa sfera. C'è chi ha subito pensato agli UFO (anzi ora si definiscono UAP), c'è chi addirittura ha scomodato Dragon Ball.

Chi, invece, ha pensato a qualcosa di meno fantasioso ha chiamato in causa palloni sonda (magari spia) o boe di ormeggio. Infatti, non essendo stato ritrovato esplosivo all'interno, quest'ultima ipotesi è anche la più probabile secondo le autorità, poiché di solito questi oggetti metallici possono liberarsi dai cavi che li ancorano in mare ed alla fine giungere fino alla costa dove arenarsi.

Voi cosa ne pensate? Avete visto le immagini nel video?

Rimanendo in tema, ricordate la notizia dello strano ritrovamento sul fondo dell'Atlantico? Sicuramente molto particolare quanto la strana creatura rinvenuta sulle coste di San Diego.