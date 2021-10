Assurdo ritrovamento nello stomaco di un uomo: i chirurghi erano stupiti

Una equipe di chirurghi in Lituania, ha recentemente affermato ai media locali, di aver rimosso più di un chilo di chiodi e viti dallo stomaco di un uomo che aveva iniziato a deglutire diversi oggetti metallici dopo aver smesso di bere alcolici.

L'uomo, cui non è stato reso il nome per motivi di riservatezza verso il paziente, è stato ricoverato nel nosocomio della città portuale baltica di Klaipeda, dopo aver riferito di soffrire di forti dolori addominali.

Dopo aver effettuato una radiografia di controllo del suo stomaco, sono stati evidenziati pezzi di metallo di varie dimensioni, alcuni che misuravano addirittura 10 centimetri.

Il dott. Sarunas Dailidenas, uno dei chirurghi dell'equipe, ha affermato: "Durante l'operazione, durata tre ore e con il supporto guidato dai raggi X, tutti i corpi estranei presenti nello stomaco del paziente sono stati rimossi, anche i più piccoli".

Il dott. Algirdas Slepavicius, capo chirurgo presso l'ospedale di Klaipeda, ha aggiunto: "Non abbiamo mai visto niente di simile in tanti anni di esperienza". Il medico ha anche riferito che, secondo quanto refertato durante l'anamnesi, il paziente aveva iniziato a deglutire gli oggetti di metallo nell'ultimo mese, dopo aver superato un passato di alcolismo.

Un tale disturbo del comportamento alimentare, caratterizzato dall’ingestione continuata nel tempo di sostanze non nutritive (terra sabbia, carta, gesso, legno, metalli), era già noto in campo medico con la definizione di "pica", talvolta denominato anche allotriofagia.

Gli specialisti stanno ora cercando di capire se possa esserci un collegamento neurologico tra i centri del piacere del bere e quelli che hanno innescato il bizzarro comportamento alimentare; è infatti ormai comprovato che l'attività dei neuroni condiziona ogni nostra scelta.

