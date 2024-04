Assurdo: TikTok ha iniziato a pagare gli utenti per guardare video e mettere like

A pochi giorni dai rumor secondo cui TikTok punterebbe ad usare influencer creati con l’IA per gli spot pubblicitari, dalla Francia arriva la notizia che ByteDance ha pubblicato una nuova applicazione che premia gli utenti, attraverso il pagamento di piccole somme di denaro, per il tempo trascorso davanti allo schermo.

Il client si chiama TikTok Lite ed è disponibile in Francia e Spagna dopo che alcuni mesi fa era stato pubblicato anche in Giappone e Corea del Sud. Si tratta di una copia un pò semplificata e più efficiente del client principale, con una caratteristica non di poco conto: paga gli utenti per utilizzarla.

"Potrai prendere parte a varie attività entusiasmanti che ti consentiranno di accumulare punti, che potranno poi essere scambiati con premi" si legge nella descrizione dell’applicazione. I punti virtuali, che attualmente sono disponibili solo nella versione Android del client, saranno convertibili in buoni Amazon, carte regalo PayPal o valuta da spendere durante i live.

I premi possono essere guadagnati compiendo determinate azioni, attraverso una dashboard ad hoc. Effettuando l’accesso quotidianamente, mettendo like ai video, seguire account di terze parti, invitare amici e guardare like consente di guadagnare fino a 3600 monete, l’equivalente di 0,36 Euro, per un’ora di utilizzo. Al momento l’app non è disponibile in Italia e non è chiaro se ByteDance abbia intenzione di portarla anche qui.

