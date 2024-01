Assurdo negli USA: hacker violano l'account X della SEC e fanno schizzare le criptovalute

Ha dell’incredibile quanto avvenuto nella notta italiana negli USA. Alcuni hacker hanno infatti violato l’account della Securities and Exchange Commission (SEC), l’organo che sovrintende la borsa americana, pubblicando post in cui si annunciava l’approvazione della negoziazione degli EFT bitcoin.

L’impatto di tale post è stato importante e subito dopo i prezzi delle criptovalute sono cresciuti, ma a stretto giro di orologio è emerso che si trattava di un post fasullo pubblicato dagli hacker che avevano ottenuto il controllo del profilo.

Anche X, tramite l’account Safety, ha voluto fare lumi in merito ed ha affermato che la violazione non è legata ad alcun problema interno del social network, bensì ai gestori del profilo che non avevano attivato l’autenticazione a due fattori. “Secondo la nostra indagine, la compromissione non è stata dovuta ad alcuna violazione dei sistemi di X, ma piuttosto al fatto che un individuo non identificato ha ottenuto il controllo su un numero di telefono associato al @SECGov account tramite una terza parte” si legge nel tweet, in cui viene specificato a chiare lettere che “possiamo anche confermare che sull’account non era abilitata l’autenticazione a due fattori nel momento in cui è stato compromesso”

Nel pomeriggio, un portavoce della SEC ha confermato la versione di X, affermando che l’account è stato compromesso ed “il tweet non autorizzato riguardante gli ETF bitcoin non è stato pubblicato dalla SEC o dal suo staff”.

Secondo gli ultimi dati, la valutazione di X sarebbe scesa del 72% rispetto a quando l’ha acquistato Elon Musk.