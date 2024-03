Assurdo negli USA: TikTok chiede agli utenti di chiamare il Congresso per evitare il ban

Dopo aver trattato la vicenda dei video fatti rimuovere dall'AGCOM da TikTok, prendiamo in esame una notizia proveniente dagli Stati Uniti d'America che riguarda proprio la famosa piattaforma social. Sta infatti richiedendo agli utenti di telefonare al Congresso per evitarne il ban.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, il giorno giovedì 7 marzo 2024, agli utenti è apparso un pop-up a tutto schermo. Nel messaggio si leggeva: "Esprimi la tua opinione prima che il Governo neghi a 170 milioni di americani il diritto costituzionale alla libertà di espressione". Invitava poi a "farsi sentire" a proposito dell'importanza di TikTok e a chiedere al Congresso di "votare NO".

Seguiva un tasto ben visibile di colore rosso che permetteva di fare una rapida chiamata al Congresso. Si tratta di una richiesta audace, decisamente fuori dal comune. Ricordiamo che TikTok è oggetto di indagine negli Stati Uniti da diverso tempo.

Basti pensare alla testimonianza durata diverse ore del CEO di TikTok, Shou Zi Chew, avvenuta l'anno scorso, proprio dinanzi al Congresso. Fra le principali questioni affrontate, vi è il timore che le autorità cinesi possano accedere ai dati degli utenti americani. Ciò malgrado TikTok sia un'azienda statunitense; tuttavia, la sua proprietaria è ByteDance, società con sede in Cina.



L'amministratore delegato di TikTok ha dichiarato più volte che il suo social media non è collegato al Governo cinese. Questo, però, non è bastato per placare le preoccupazioni del Congresso degli Stati Uniti. Già da qualche tempo, infatti, TikTok è stata bandita dagli smartphone governativi statunitensi in decine di Stati.

È però soprattutto un disegno di legge recentemente introdotto a causare preoccupazione per Chew e colleghi. Con esso, verrebbe conferito al Presidente il potere di designare un'applicazione social come minaccia alla sicurezza nazionale, comportandone così la cancellazione dagli store digitali. In breve, TikTok dovrebbe prendere seri provvedimenti per evitare questo scenario, ovverosia distaccarsi dalla casa madre ByteDance. Da qui nasce la decisione di mostrare il pop-up.