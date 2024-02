Assurdo ma vero, nel 1900 venne creato un robot come ChatGPT

Nell'alba del XIX secolo, un capolavoro meccanico emergeva a Londra, frutto dell'ingegno di Henri Maillardet, un abile costruttore svizzero di orologi e automi. Questo straordinario automa, con le sembianze di un ragazzo seduto al tavolo pronto a scrivere, ha segnato un punto di svolta nella storia della robotica.

Per quale motivo abbiamo fatto il paragone con ChatGPT? Semplice, grazie a capacità artistiche fuori dal (quel) tempo: riusciva a disegnare quattro illustrazioni e scrivere tre poesie, in francese e in inglese.

La memoria di questa macchina umanoide non risiede in circuiti elettronici, ma in dischi di ottone, i cams, che, mossi da un motore a orologeria, guidano la mano dell'automa nella scrittura e nel disegno attraverso un complesso sistema di leve e aste - in calce all'articolo potrete vedere un video per capire come.

Gli automi, concepiti per meravigliare e intrattenere, hanno radici che si estendono fino all'antica Grecia, ma è con Maillardet che raggiungono nuove vette di complessità ed espressione artistica. Educato nell'arte della meccanica sotto l'ala di Pierre Jaquet-Droz, maestro orologiaio e meccanico svizzero del XVIII secolo, Maillardet ha elevato l'arte degli automi a nuovi livelli, combinando maestria tecnica e una visione estetica unica.

Il suo automa, capace di firmare i propri lavori (mentre oggi parlano persino in tribunale), "dall'Automa di Maillardet", è diventato una leggenda, ammirato e studiato per decenni presso l'Istituto Franklin di Filadelfia, che lo ha acquisito negli anni '20 del Novecento e dedicato anni al suo restauro e conservazione.

Oltre a essere una meraviglia ingegneristica, l'automa di Maillardet riflette il fascino senza tempo per la simulazione della vita e l'esplorazione dei confini tra meccanico e umano, interrogativi ancora vivi nell'era dei robot moderni (qui un video per vederlo all'opera).

Nel corso dei secoli, l'incanto verso questi ingegnosi dispositivi ha subito alti e bassi, ma l'automa di Maillardet rimane un testamento dell'ingegno umano, un precursore che ha anticipato di secoli le sfide e le conquiste della robotica moderna... un po' come il primo PC della storia!