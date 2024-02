Assurdo ma vero, è stata inventata una tazza dove si può bere senza gravità

Nello spazio ogni gesto quotidiano diventa una sfida, così l'astronauta della NASA Donald Pettit ha trasformato la routine di bere un semplice caffè - prima non una cosa semplice - in un'innovazione spaziale. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale, l'astronauta ha dato vita a una tazza capace di funzionare in assenza di gravità.

Come? Sfruttando il principio del flusso capillare, quel fenomeno per cui i liquidi si muovono in spazi ristretti senza l'ausilio della gravità. Questa scoperta non solo ha migliorato l'esperienza di bere degli astronauti, rendendola più simile a quella terrestre, ma ha anche aperto nuove frontiere nella gestione dei fluidi in microgravità.

La tazza, originariamente prototipata con materiali di recupero come il Mylar e il nastro Kapton, è stata successivamente perfezionata grazie alla stampa 3D in plastica alimentare, testata e approvata dalla NASA. La sua geometria complessa, che sfrutta appieno il flusso capillare, permette ai liquidi di scorrere verso il bordo della tazza, consentendo agli astronauti di bere in modo più naturale.

L'invenzione, brevettata e persino realizzata in porcellana per la Stazione Spaziale Internazionale, che non si trova sott'acqua, rappresenta non solo un passo avanti tecnologico ma anche un miglioramento significativo per il benessere psicologico degli astronauti, offrendo un piccolo ma significativo comfort di casa nello spazio profondo.

