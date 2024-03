Assurdo ma vero: il Sole ci ha appena parlato ed ecco cosa ci ha detto

Un team di scienziati, con il sostegno della NASA, ha fatto luce su un'affascinante scoperta: il Sole emette segnali radio persistenti, simili a quelli che danno vita alle aurore sulla Terra. Questi segnali, individuati per la prima volta vicino a una macchia solare, cambiano la nostra comprensione delle attività solari e stellari.

Queste emissioni sono state rilevate utilizzando strumentazioni avanzate come il The Karl G. Jansky Very Large Array, in Nuovo Messico, che ha permesso di osservare segnali radio persistenti per più di una settimana, situati circa 25.000 miglia al di sopra di una macchia solare.

Le macchie solari sono regioni particolari del Sole, caratterizzate da una temperatura relativamente più bassa rispetto al resto della superficie solare e da un'intensa attività magnetica. La scoperta di segnali radio provenienti da queste aree offre una nuova prospettiva sugli studi solari, proponendo una correlazione diretta tra le dinamiche magnetiche delle macchie solari e i fenomeni osservati.

Nel dettaglio, le aurore terrestri si manifestano quando le particelle solari interagiscono con il campo magnetico del nostro pianeta, generando spettacoli luminosi principalmente nei cieli polari e anche molti danni. Un processo simile, ma su scala molto più grande e con frequenze radio significativamente più elevate, sembra avvenire sul Sole.

Questi segnali radio solari sono prodotti quando gli elettroni, accelerati dai potenti campi magnetici che convergono al di sopra delle macchie solari, emettono radiofrequenze nell'ordine delle centinaia di migliaia fino al milione di kilohertz. Ma ora la domanda è: che cosa ci vuole dire il Sole? Sicuramente niente di bello considerando la sua situazione attuale.

