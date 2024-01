Assurdo ma vero, ecco l'unico paese dove si possono cacciare legalmente i dinosauri

Esiste un luogo dove l'idea di cacciare dinosauri si trasforma da fantasia a realtà legale. Stiamo parlando di Vernal, nello stato americano dello Utah, l'unico posto al mondo dove è possibile ottenere una licenza ufficiale per la caccia ai dinosauri... altro che Jurassic Park!

Questa pratica insolita ha avuto inizio nel 1951, quando l'idea proposta da Tenney T Johnson è stata adottata dalla Camera di Commercio di Vernal, che ha iniziato a distribuire queste licenze a circa 60.000 turisti all'anno. Sebbene la caccia sia un passatempo controverso, in questo caso si tratta di un'esperienza unica, che si svolge in un contesto paleontologico (quindi questo dipinto che mostra i dinosauri secoli fa rimane "falso" in ogni caso).

La licenza consente ai titolari di "cacciare, inseguire, sparare, uccidere e rimuovere" varie specie di dinosauri, tra cui il Tyrannosaurus Rex, il Diplodocus Giganticus, lo Stegosaurus e il Pterodactylus, in un'area definita come la Zona di Controllo dei Dinosauri della Contea di Uintah. Tuttavia, è importante sottolineare che, fino ad oggi, nessun dinosauro è stato effettivamente cacciato, dato che si tratta più di un'esperienza simbolica che di una vera e propria caccia.

Vernal, nota anche come "Dinosaurland", è un luogo speciale dal punto di vista paleontologico, ospitando il Dinosaur National Monument, un'area di oltre 80.940 ettari che si estende dall'Utah al Colorado. Qui, i primi resti di dinosauri furono scoperti da Earl Douglass nel 1909, e da allora migliaia di fossili appartenenti a Stegosaurus, Diplodocus, Allosaurus, Apatosaurus e Camarasaurus sono stati ritrovati.

I visitatori possono ammirare alcuni di questi fossili incastonati nella famosa "Wall of Bones" e persino toccare reperti risalenti a 150 milioni di anni fa. A tal proposito, ecco una lista di dinosauri poco conosciuti ma incredibilmente fighi.