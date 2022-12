Ecco l'assurdo video di un UFO con una tecnologia mai vista

Il velo di tabù e cospirazione che avvolgeva la questione degli UFO sembra essere stato squarciato, tra le tante cose, dall'atteso rapporto che ha messo in discussione la loro esistenza. Certo, non è stato affermato nulla sull'origine della loro provenienza, ma molti video sono stati dichiarati autentici direttamente dal Pentagono.

Uno di questi è il filmato che potrete vedere in calce alla notizia. “La Marina degli Stati Uniti ha fotografato e filmato UFO di forma 'sferica' e veicoli transmedici avanzati; ecco alcune di quelle riprese", afferma il regista Jeremy Corbell sul suo sito Web, dove è stata condivisa la clip e i dettagli del misterioso oggetto.

La qualità è bassa, ma sembra che l'oggetto sia in grado di viaggiare sia attraverso l'aria che l'acqua. Potrebbe anche essere un drone, poiché l'oggetto stesso è incredibilmente piccolo, all'incirca 2 metri di diametro, ma la sua capacità di volare e resistere all'acqua lo rende sicuramente un dispositivo estremamente avanzato.

Anche la velocità non è di meno: secondo quanto si vede nel video, sono stati raggiunti i 254 chilometri all'ora durante il volo aereo. Attualmente non esiste un velivolo noto che possa volare in aria per un lungo periodo di tempo e poi passare in acqua e continuare a viaggiare, nonostante per tutto il 1900 l'idea sia stata ampiamente esplorata ma con pochi successi.

Le uniche informazioni sulla creazione di un drone simile risalgono al 2008, quando gli Stati Uniti stavano iniziando a sperimentare su un sommergibile volante insieme a Lockheed Martin, ma l'idea venne annullata prima di nascere.