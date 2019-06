All'asta la bandiera della missione Apollo 11 ed altri oggetti spaziali

Nell'ambito dei festeggiamenti per i cinquant'anni dalla prima missione lunare, la NASA ha messo all'asta la bandiera spaziale che fu portata in orbita a bordo della missione Apollo 11 ed altri cimeli spaziali legati comunque allo storico allunaggio.

La bandiera è firmata dal pilota del modulo di comando Apollo 11, Michael Collins, ed è accompagnata da un attestato della NASA.

La firma di Collins appare insieme alla data "Luglio 1969" ed è accompagnata da un'incisione che recita "Carry to the Moon on Apollo XI", portata sulla Luna a bordo di Apollo 11. L'asta sarà gestita dalla casa d'aste RR Auction di Boston, e secondo le prime stime potrebbe raggiungere circa 60.000 Dollari solo per la bandiera.

Tra gli altri oggetti figurano un filmato in formato 70mm registrato dalla telecamera Hasselblad montata proprio a bordo di Apollo 11, contenente 126 iconiche immagini scattata sulla superficie del nostro satellite durante l'allunaggio di Neil Armstrong. Autore della registrazione è Terry Slezak, che era stato incaricato dalla NASA di elaborare i filmati che gli astronauti portano sulla Terra dopo lo sbarco sulla Luna. In questo caso il prezzo calcolato potrebbe essere più basso e secondo molti dovrebbe raggiungere quota 8.000 Dollari.

Un buon modo per celebrare i cinquant'anni dalla missione spaziale più iconica dei nostri tempi.

Tempo fa sul web sono stati venduti dei minuscoli pezzi dell'Apollo 11 e dello Space Shuttle Columbia. Di recente la NASA aveva pubblicato 19.000 ore di registrazioni audio della missione Apollo 11.