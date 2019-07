All'asta un manuale originale di Apple-1: quasi superati i 10.000 Dollari

La popolare casa d'aste RR sta vendendo online un manuale originale del leggendario computer Apple-1 di 40 anni fa. Le offerte saranno accettate fino al prossimo 10 Luglio, ma nel momento in cui stiamo scrivendo hanno quasi superato i 10.000 Dollari.

Si tratta di un oggetto estremamente raro, dal momento che è datato 1976. Come si legge nella descrizione, è composto da 12 pagine con il logo originale di Apple sulla copertina.

Al suo interno non sono presenti solo informazioni sul funzionamento del computer, ma anche le istruzioni su come utilizzare il monitor e come aggiungere nuove componenti, grazie ad un impressionante schema pieghevole. E' anche presente una pagina intitolata "Elenco Monitor HEX 6502" riguardanate un programma ideato da Steve Wozniak chiamato "Monitor Woz".

Il manuale è "in ottime condizioni, con una leggera tonalità grigia irregolare sulla copertina interiore ed una breve lacerazione al bordo superiore. Sulla copertina principale è presente una leggera macchia circolare".

Lo scorso mese di Maggio abbiamo parlato di un Apple-1 costruito a mano di Steve Jobs che era stato messo all'asta a partire da mezzo milione di Dollari, mentre lo scorso anno un'unità ancora funzionante era stata battuta per 300.000 Dollari dalla stessa RR di Boston.

Gli antiquari evidentemente vanno pazzi per i primi prodotti targati Apple.