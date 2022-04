L'asta dell'NFT del primo tweet di Jack Dorsey è un fallimento: l'offerta massima è esigua

L’asta per l’NFT del primo tweet di Jack Forsey è un vero e proprio fallimento Come osservato da CoinDesk, il Token Non Fungibile contenente il primo cinguettio dell'amministratore delegato e fondatore di Twitter ha registrato un'offerta massima di soli 280 Dollari, significativamente inferiore rispetto alla quotazione di 48 milioni di Dollari.

L’acquisto è stato effettuato dall’imprenditrice iraniana Sina Estavi, che ha portato a casa l’NFT per 2,9 milioni di Dollari nel marzo del 2021, ma giovedì scorso tramite il suo account ufficiale Twitter ha annunciato di voler vendere l’NFT ed ha spiegato che il 50% dei proventi da tale vendita saranno versati in beneficenza. L’asta si è conclusa nella giornata di ieri, con sole sette offerte che vanno da 0,09 ETH a 0,0019 ETH: da 6 a 277 Dollari. Un vero e proprio fallimento, quindi.

“Il termine che avevo fissato era scaduto, ma se ricevessi una buona offerta, potrei accettarla, oppure potrei non venderlo mai”, ha confidato Estavi a CoinDesk nella giornata di ieri. Attualmente l’imprenditrice ha due giorni di tempo per accettare l’attuale offerta massima, altrimenti scadrà.

Il mondo dei token non fungibili è in fibrillazione in questo 2022: qualche giorno fa anche Star Trek è sbarcato nel mercato degli NFT, a prezzi esorbitanti.