All'asta un rarissimo Apple 1 in legno assemblato da Jobs e Wozniak: vale 600mila Dollari

La casa d'aste John Moran Auctioneers & Appraisers ha annunciato che sarà messo all'asta un rarissimo prototipo di Apple 1 in legno pregiato di Koa, assemblato a mano da Steve Wozniak e Steve Jobs in un garage ormai 45 anni fa.

Secondo la casa d'aste il valore del "Chaffey College" si aggirerebbe intorno ai 600mila Dollari, in quanto è uno degli unici 200 computer prodotti da Jobs e Wozniak agli inizi delle loro carriere.

L'Apple-1 in questione è accompagnato da un monitor Panasonic del 1986 ed ha avuto solo due proprietari: un professore di elettronica del Chaffey College ed uno studente che l'ha rivenduto dopo l'acquisto del 1977.

La custodia in legno di Koa a quanto pare non è stata un colpo di genio del duo Woz & Jobs, ma un'aggiunta del primo rivenditore di PC al mondo, ByteShop, che sarebbe rimasto scontento con i due fondatori di Apple, i quali gli spedirono 50 kit di computer invece di altrettante unità assemblate. Alla fine Paul Terrell accettò l'ordine e la leggenda narra che i due avessero bisogno che il proprietario di ByteShop accettasse la loro proposta in quanto avevano ricevuto forniture tramite credito con la promessa di avere un acquirente.

Secondo quanto affermato nell'inserzione di Apple-1 sul sito d'aste, l'attuale proprietario ha acquistato la macchina dal professore di elettronica nel 1977 ed infatti è elencata come "Chaffey College Apple-1". L'Apple-1 è stato sottoposto ad autenticazione e restauro dei componenti e viene fornito con una scheda madre NTI con su scritto "Apple Computer 1 / Palo Alto, CA Copyright 1976". Nella confezione, che include 16 pezzi, è presente anche un cavo di collegamento ed alimentazione, il monitor Panasonic del 1986 di cui parlavamo prima, il manuale di base di Apple-1, la guida operativa, il manuale di programmazione MOS 6502 ed altro.

Le stime riferiscono che il computer dovrebbe essere venduto tra i 400 ed i 600mila Dollari. Qualche anno fa era stato messo all'asta un altro Apple-1 costruito a mano da Steve Jobs. Qualche anno fa invece un prototipo dell'Apple-1 fu venduto per soli 365 mila Dollari.