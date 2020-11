All'asta l'unica foto del moonwalk di Neil Armstrong e altri 2400 cimeli spaziali unici

Chi ama i cimeli spaziali e dispone di abbastanza soldi tenga il portafoglio pronto a sborsarne una quantità non indifferente: la casa d’aste Christie’s sta infatti per vendere al miglior offerente una raccolta di fotografie unica in cui figurano l’unica foto mai scattata al moonwalk di Neil Armstrong e il primo selfie spaziale di sempre.

Entrambe le immagini fanno parte della "Voyage to Another World: The Victor Martin-Malburet Photograph Collection", una raccolta di addirittura più di 2400 fotografie originali catturate negli anni d’oro del programma Apollo della NASA, ovvero tra la seconda metà degli anni ’60 e il 1972. Tra queste foto compaiono anche alcuni cimeli del Progetto Mercury e dell’atterraggio dell’Apollo 17 nel 1972, ossia l’ultimo sbarco sulla Luna.

Non mancano però anche pezzi unici come la foto della prima camminata di Neil Armstrong sulla superficie del nostro amato satellite, presumibilmente in vendita a più di 60.000 Dollari; la fotografia di “Earthrise” scattata da William Anders nel 1968, ritenuta una delle foto più influenti mai scattate e in vendita a partire da circa 38.000 dollari; ma anche “Blue Marble”, scattata nel 1972 a 29.000 km dalla superficie terrestre e dal valore di 31.000 Dollari circa, e infine il primo selfie spaziale di Buzz Aldrin che potete vedere anche in calce all’articolo.

Il proprietario della collezione, Victor Martin-Malburet, ha dichiarato: “Gli astronauti sono spesso descritti come grandi scienziati ed eroi, ma raramente vengono acclamati come alcuni dei fotografi più significativi di tutti i tempi. Dalle sottili protezioni delle loro capsule spaziali e delle EMU, hanno catturato, con abilità e audacia, fotografie che hanno immediatamente abbracciato l'iconografia del sublime, ispirando soggezione e meraviglia”. Secondo Christie’s, ci avrebbe messo circa 15 anni a raccogliere tutte queste fotografie in un’unica collezione, ma per lui sarebbe importante lasciare che tutto il mondo apprezzi questi favolosi cimeli. L’asta si terrà il 20 novembre online, dunque chiunque avrà l’opportunità di fare un’offerta anche per i cimeli meno costosi.

A breve verrà messa all'asta anche una scarpetta della regina Maria Antonietta per 10.000 Euro, che sia proprio il periodo dedicato alla vendita di cimeli storici?