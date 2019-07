All'asta le uniche bobine originali della missione Apollo 11: si parte da 2 milioni!

Luglio sarà un mese molto importante per la NASA, che celebrerà il cinquantesimo anniversario dallo sbarco sulla Luna. Tra i tanti cimeli emersi, figurano alcune bobine originali (le uniche conosciute) della missione Apollo 11, che saranno messe all'asta il prossimo 20 Luglio dalla popolare casa Sotheby's ad un prezzo di partenza di 2 milioni di dollari.

Si tratta di materiali di valore inestimabile, in quanto provengono direttamente dall'Agenzia Spaziale Americana, che proprio di recente ha riaperto il centro di controllo,

Il proprietario delle 1.100 bobine è Gary George, un sessantacinquenne ingegnere meccanico in pensione, che aveva acquistato i video nel 1976 durante un'asta tenuta dal Governo, ad un prezzo di circa 218 Dollari. Interpellato di recente, racconta che al momento dell'acquisto non aveva idea che ci fosse registrato qualcosa di valore, ed infatti stava per vendere i nastri ad alcune stazioni televisive. In uno dei filmati viene mostrato Neil Armstrong che percorre i primi passi sulla Luna, pronunciando le parole "questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un balzo gigante per l'umanità".

Subito dopo l'acquisto, Gary aveva venduto otto rulli ad alcune stazioni televisive, per circa 50 Dollari l'uno. La scoperta del valore è avvenuta solo quando stava caricando quelli rimanenti sulla sua station wagon per donarli ad una chiesa. Il padre infatti si accorse che su tre di questi era presente l'etichetta "Apollo 11 EVA", dove EVA sta per "Attività Extra Veicolare", che nel gergo della NASA indica proprio l'allunaggio. "Mio padre era un esperto del programma spaziale, e mi disse che era meglio tenerli. E' quello che ho fatto, e durante questi 43 anni i nastri hanno girato il paese con me" racconta George.

Qualche settimana fa la NASA ha messo all'asta la bandiera spaziale mandata in orbita ed altri oggetti spaziali legati alla missione Apollo 11.