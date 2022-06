Il più grande asteroide del 2022 si è avvicinato alla Terra in questi giorni

Fortunatamente, a una distanza di circa 10 volte quella che c'è tra la Luna e la Terra, si è "avvicinato" il più grande asteroide del 2022: 7335 (1989 JA). La pietra cosmica è grande circa 1.6 chilometri, quattro volte più grande dell'Empire State Building e quasi il doppio del grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa.

Potrete osservare il transito ravvicinato in questo video del Virtual Telescope Project. "Questi feed live relativi al 1989 JA sono stati possibili grazie alla nuovissima collaborazione tra Virtual Telescope Project e Telescope Live", ha dichiarato il fondatore Gianluca Masi a Space.com. "Hanno diversi telescopi in giro per il pianeta, sotto cieli incredibili."

Nel punto più vicino, l'asteroide è arrivato a circa 4 milioni di chilometri di distanza e non rappresentava alcuna minaccia per il nostro pianeta, nonostante le sue grandi dimensioni. La pietra cosmica era abbastanza luminosa da poter essere vista perfino con telescopi di dimensioni moderate.

Sebbene 7335 (1989 JA) sia tecnicamente classificato come "potenzialmente pericoloso", ciò non intende sottolineare una minaccia imminente per il nostro pianeta. La designazione si riferisce ad asteroidi più grandi di 150 metri e alla distanza alla quale l'asteroide si avvicina alla Terra, tra gli altri fattori.

La NASA e le agenzie spaziali di tutto il mondo tengono sotto controllo questi oggetti proprio per garantire che non ci sia alcun pericolo per il nostro pianeta... anche se qualcuno sfugge al controllo a volte.