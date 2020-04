Asteroide 29 Aprile 2020: come vederlo anche in streaming ed a che ora

Oggi, 29 Aprile 2020, è il giorno dell'Asteroide 1998 OR2, che passerà vicino alla Terra a distanza di sicurezza. Sarà però senza dubbio un passaggio particolare, nonchè un fenomeno che milioni di utenti osserveranno attentamente.

La distanza minore l'asteroide l'ha registrata alle 11:59 di stamattina, ma anche durante la serata coloro che sono in possesso delle strumentazioni adatte e professionali potranno osservarlo. I più curiosi, però, potranno affidarsi a YouTube dove il Virtual Telescope ha già predisposto una diretta che partirà stasera alle 20:30.

La prima live era prevista già ieri sera, ma le difficili condizioni meteorologiche e l'eccessiva concentrazione di nubi hanno portato Gianluca Masi, il coordinatore del progetto, a rinviare tutto.

La velocità stimata di 1998 OR2 è di circa 31.320 chilometri orari (8,7 km/s), ed ha un diametro tra gli 1,8 ed i 4,1 chilometri.

Contrariamente alle bufale che circolano sul web, non rappresenta un motivo di preoccupazione in quanto la distanza di 6 milioni di chilometri che lo separano dal nostro pianeta è 16 volte quella quella media tra la Terra e la Luna. Nessuno schianto, quindi, come ipotizzato da varie teorie fantasiose emerse sul web, che hanno reso ancora più difficile il già complesso momento che sta vivendo il nostro paese.