Questo asteroide ha 4 miliardi di anni e c'è un grande problema

Di asteroidi all'interno del nostro Sistema Solare ce ne sono tantissimi. Nonostante attualmente non ci sia un pericolo imminente, le agenzie spaziali della Terra stanno cercando una soluzione per distruggerli in caso di rischio... ma sembra esserci un tipo di asteroide che potrebbe essere particolarmente difficile da distruggere.

Queste rocce cosmiche possono essere classificate in due tipi: monoliti, ricavati da un solido pezzo di roccia e quelli formati da cumuli di macerie, costituiti da moltissimi frammenti espulsi durante la distruzione totale o parziale di asteroidi monolitici preesistenti. Quest'ultimi potrebbero essere resistenti e difficili da distruggere per collisione.

Nel 2010, la navicella spaziale Hayabusa progettata da JAXA è tornata dall'asteroide Itokawa, lungo 535 metri, e ha permesso agli scienziati di studiare la conformazione della pietra cosmica. I risultati di un recente studio hanno confermato che lo scontro della sua creazione è avvenuto più di 4,2 miliardi di anni fa, e che Itokawa è quasi antico quanto il Sistema Solare stesso.

Un tempo di sopravvivenza sorprendentemente lungo a causa della sua porosità del 40%. Ciò significa che quasi la metà di questo "insieme di rocce cosmico" è formato da vuoti, quindi le collisioni semplicemente schiacceranno gli spazi che ci sono tra le rocce, invece di romperle. Per questo, affermano gli scienziati, un asteroide come Itokawa può essere visto come un gigantesco cuscino spaziale.

Non è una buona notizia per noi perché sembrano essere molto difficili da distruggere. ma avere queste informazioni in anticipo ci permetteranno di costruire una strategia ad hoc contro "nemici" del genere.