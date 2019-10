Asteroide ha 6% di probabilità di colpire Terra.. entro i prossimi 10 milioni di anni

Il 28 aprile 2017, una piccola palla di fuoco si infiltrò nel cielo sopra Kyoto, in Giappone. La meteora era minuscola, con una massa di circa 29 grammi e larga solo 2.7 centimetri. D questi dati però, i ricercatori sono riusciti a ricostruire la storia della roccia spaziale.

In realtà, la meteora disintegrata nel cielo apparteneva a un asteroide molto più grande: un oggetto conosciuto come 2003 YT1. Si tratta di un asteroide binario, composto da una grande roccia di circa 2 chilometri, orbitata da una "luna" di 210 metri di diametro.

Scoperto nel 2003, il duo ha una probabilità del 6% di colpire la Terra.. entro i prossimi 10 milioni di anni. I ricercatori non sanno in che modo il piccolo pezzo di asteroide si sia staccato dalla pietra spaziale.

2003 YT1, scrivono gli autori su un documento pubblicato il 16 ottobre su arXiv, è molto probabilmente una "pila di macerie" legate dalla gravità, unita in due corpi orbitanti negli ultimi 10.000 anni. La pietra cosmica è diversa dalla concezione di "asteroide" che abbiamo in mente, quindi.

Per adesso il sistema binario non rappresenta alcun pericolo per il nostro pianeta. Abbiamo ancora tantissimo tempo per prepararci all'eventuale minaccia. Tuttavia, la vera impresa è stata condotta dai ricercatori che, partendo da un minuscolo pezzo di pietra avvistata sul nostro pianeta, sono riusciti a raccontare una storia.