Animazione mostra quanto si avvicinerà questo asteroide alla Terra nel 2029

Negli ultimi giorni, una particolare visualizzazione in 3D del famoso asteroide sta facendo il giro del web, principalmente a causa di quanto questo appaia vicino alla Terra. Ma c’è davvero un rischio d’impatto nel prossimo futuro? Scopriamo i dettagli.

L’animazione (che è stata condivisa su questa pagina di Facebook) mostra la traiettoria di 99942 Apophis, la quale culminerà nel suo massimo avvicinamento il 23 aprile 2029. Ve lo diciamo subito: il rischio che quest’asteroide colpisca la Terra è praticamente inesistente; come specifica anche la NASA, né questo né il passaggio seguente, nel 2036, porteranno ad un impatto.

Ciononostante, l’avvicinamento previsto sarà effettivamente degno di nota. Apophis arriverà ad una distanza di circa 32.000km dalla superficie terrestre, più vicino di alcuni satelliti, e ciò significa che sarà visibile a occhio nudo da chiunque si trovi nell’emisfero orientale.

Dopo l’ultimo “flyby” avvenuto nel 2021, gli astronomi avevano analizzato approfonditamente l’orbita dell’asteroide, determinando meglio le probabilità di impatto nel corso di questo secolo. In precedenza infatti si credeva che le chance fossero piuttosto alte, ma adesso questa possibilità è stata scartata.

“Un impatto nel 2068 è da escludere,” spiega Davide Farnocchia della NASA, “e i nostri calcoli mostrano che non ci saranno rischi di questo tipo per almeno i prossimi cento anni.”

Vista da un’altra prospettiva (come nel video in cima alla notizia), la traiettoria prevista per il 2029 è senz’altro più rassicurante, ma l'agenzia spaziale coglierà comunque l'occasione per compiere nuovi studi, utilizzando lo stesso veicolo che ha riportato i campioni dell’asteroide Bennu.